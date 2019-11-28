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"الأوقاف" تعتزم تشغيل مساجد بالطاقة الشمسية العام المقبل

03:10 م الخميس 28 نوفمبر 2019
"الأوقاف" تعتزم تشغيل مساجد بالطاقة الشمسية العام المقبل

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة؛ لإعداد دراسة للاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد الكبرى الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد الكبرى.

وأصدر وزير الأوقاف، في بيان الخميس، توجيهاته بأن تنتهي الدراسة خلال شهر، مع سرعة عمل مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، على أن تطبق في أول طرح قادم العام المقبل.

محمد مختار جمعة الطاقة الشمسية مساجد بالطاقة الشمسية

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