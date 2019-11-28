مدبولي يعتبر مشروعات صرف الصحي ومياه بمحافظتين منفعة عامة ​

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار بعض مشروعات الصرف الصحي بمحافظتي القليوبية والجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء، باعتبار مشروعي إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض المارستان نمرة (95) بناحية شبرا الخيمة، ناحية أجهور الكبرى، مركز طوخ، بمحافظة القليوبية، من أعمال المنفعة العامة.

واعتبر رئيس الوزراء، مشروع إقامة خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.​