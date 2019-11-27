رئيس الوفد يشيد بحركة المحافظين.. ويدعوهم للنزول للشارع لمواجهة المشكلات

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحركة المحافظين الأخيرة، لافتًا إلى أنها ضمت كوادر سياسية وعلمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.

وقال "أبوشقة" في بيان اليوم الأربعاء، إن الحركة الجديدة شملت تعيين نواب ومعاونين للمحافظين من الشباب، ما يؤكد أن القيادة السياسية تولي الشباب والمرأة اهتمامًا من أجل غد مشرق وبناء مصر بسواعد أبنائها.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، باختيار المسئوليين السياسيين والفنيين ذو الخبرة العلمية واتباع سياسة الباب المفتوح للمسئول والنزول إلى الشارع للوقوف على مطالب الجماهير الأمر الذي طالب به حزب الوفد خلال الفترة الماضية.

وأشار "أبوشقة"، إلى أن سياسة الباب المفتوح تقضي على أوجه الفساد وتخلق حوارًا وتواصلًا دائمًا بين المواطن والمسئول وهي قمة الديمقراطية في أن يكون المواطن والمسئول وجهًا لوجه.

ودعا جميع المحافظين إلى إتباع سياسة الباب المفتوح النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين ورصد مشكلاتهم والعمل على حلها، وتلقي مقترحاتهم ودراستها، ورصد آمالهم وطموحاتهم وتحقيقها.

ولفت "أبو شقة"، إلى أن الرئيس السيسي، يؤسس لمشروع وطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، موضحًا أن الاستقرار الأمني تحقق بنسبة 95%، ولا يخفى على أحد استمرار ارتفاع أسهم الاستقرار الاقتصادي، فى ظل وجود المشروعات العملاقة المتعددة، وأن اختيار المحافظين خطوة على طريق الاستقرار السياسي.

​