تنسيقية الأحزاب: اختيار 5 من أعضائنا يؤكد حرص الدولة على مشاركة الشباب​

كتب- محمد نصار:

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فخرها بحيازتها على ثقة القيادة السياسية، واختيار مجموعة من أعضائها لآداء اليمين اليوم أمام رئيس الجمهورية؛ نوابًا لمحافظي المنوفية والجيزة وبني سويف وقنا والدقهلية.

وثمنت التنسيقية، في بيان، اليوم الأربعاء، هذه الخطوة الجديدة في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والسياسية في بناء الدولة، والتي تؤكد مزيدًا من الحرص الجاد والمستمر على إتاحة الفرصة أمام الشباب واستثمار قدراتهم.

وتقدمت بخالص التهنئة لإبراهيم الشهابي، على تعيينه نائبًا لمحافظ الجيزة، ومحمد موسى، على تعيينه نائبًا لمحافظ المنوفية، وبلال حبش، على تعيينه نائبًا لمحافظ بني سويف، وحازم عمر، على تعيينه نائبًا لمحافظ قنا، وهيثم الشيخ، على تعيينه نائبًا لمحافظ الدقهلية.