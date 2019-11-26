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السيسي يطالب الإعلاميين بتوعية المواطنين لإنجاح التأمين الصحي الجديد

10:15 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
السيسي يطالب الإعلاميين بتوعية المواطنين لإنجاح التأمين الصحي الجديد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد عبدالناصر:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلاميين بالعمل على توفير التوعية للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الجديدة من أجل إنجاحها.

جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، الثلاثاء، عقب افتتاح مشروعات وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وقال السيسي إن الدولة قدمت وستكون ملتزمة بتقديم ما عليها لإنجاح هذه المنظومة، مشددا على أن إنجاحها مرتبط بتعاون الجميع من مواطنين وغيرهم لتحقيق هذا الهدف.

كان الرئيس السيسي، أطلق، اليوم الثلاثاء من بورسعيد، منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي: "إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية".

السيسي الإعلام التأمين الصحي بورسعيد

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