السيسي: أجرينا 300 ألف عملية في قوائم الانتظار بتكلفة 2 مليار جنيه

كتب- محمود مصطفى ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مهتمة بمجالي التعليم والصحة، وتتحرك في شقين هما: مشروع التأمين الصحي الشامل والمبادرات.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مشروعات بورسعيد: "بنتحرك في إطارين، وهو المبادرات عشان نتصدى لاحتياجات الناس، وفي قوائم الانتظار أجرينا 300 ألف عملية خلال سنة، كان الرقم المطروح قبل كدا كان 18 ألف فقط".

وتابع: "التكلفة المالية لـ300 ألف عملية، تقريبا 2 مليار جنيه، حبينا منخليش إنسان يحتاج علاج حاسم ومكلف ونسيبه، وبالتالي إحنا مستمرين، لأن قولنا عشان نصل إلى التأمين الصحي الشامل محتاجين وقت وبالتالي دخلنا في المبادرات، كمان مبادرة القضاء على فيروس سي، وقولنا بالمرة نعمل فحص الأمراض غير السارية، كمان دخلنا على الجامعة والمدارس وطلاب الثانوية".​