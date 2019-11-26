السيسي يوجه بإجراء فحص فيروس سي مع بداية الأعوام الدراسية

كتب- محمد عاطف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من إجراء فحص فيروس سي لكل الطلاب بالمدارس الثانوية والجامعات، مع بداية كل عام.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مشروعات بورسعيد: "مع دخول الجامعة أو المدرسة لازم نعمل فيروس سي على حساب الأسرة، مش هيتكلف كتير، تقريبا 20 جنيه".

وأوضح السيسي: "مهتمين بالصحة والتعليم، والتأمين الصحي معمول عشان ينجح مش عشان يفشل".