أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

السيسي يوجه بإجراء فحص فيروس سي مع بداية الأعوام الدراسية

11:38 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
السيسي يوجه بإجراء فحص فيروس سي مع بداية الأعوام الدراسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عاطف:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من إجراء فحص فيروس سي لكل الطلاب بالمدارس الثانوية والجامعات، مع بداية كل عام.

وأضاف السيسي على هامش افتتاح مشروعات بورسعيد: "مع دخول الجامعة أو المدرسة لازم نعمل فيروس سي على حساب الأسرة، مش هيتكلف كتير، تقريبا 20 جنيه".

وأوضح السيسي: "مهتمين بالصحة والتعليم، والتأمين الصحي معمول عشان ينجح مش عشان يفشل".

السيسي فيروس سي المدارس الثانوية الجامعات مشروعات بورسعيد

الخبر التالى:

السيسي: أجرينا 300 ألف عملية في قوائم الانتظار بتكلفة 2 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بجوار السيسي.. مجدي يعقوب يشارك في افتتاح عدد من المشروعات القومية ببورسعيد