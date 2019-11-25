بداية الانخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بجميع المحافظات

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

ورغم ذلك؛ فإنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بنحو درجتين على أغلب الأنحاء، مقارنة باليوم الاثنين الذي بلغت فيه درجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة 30 درجة، على أن يستمر الانخفاض كذلك يوم الأربعاء بين 3 إلى 4 درجات.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 14 25

بلطيم 16 27

مطروح 16 23

السلوم 16 22

سيوة 11 22

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 18 30

رفح 18 29

رأس سدر 18 28

نخل 10 31

نويبع 19 27

طابا 18 27

كاترين 06 24

الطور 17 29

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 17 29

المنيا 16 30

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 33

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26 ​