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الزراعة: إزالة 61 حالة تعد على الأراضي بقنا

02:52 م الأحد 24 نوفمبر 2019
الزراعة: إزالة 61 حالة تعد على الأراضي بقنا

إزالة تعديات

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة، إزالة 61 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمركز نجع حمادي محافظة قنا.

وقال بيان لوزارة الزراعة، الأحد، إن حملات الإزالة تأتي في إطار توجيهات الوزير الدكتور عز الدين أبوستيت بالتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخلفات في مهدها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكم المحلي.

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ رصد وتتبع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور.

كان وزير الزراعة، كلف الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظين؛ لمواصلة تكثيف لجان الرصد والتتبع لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدي لها في الحال وإزالتها في المعهد وقبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

إزالة تعديات وزارة الزراعة الأراضي الزراعية قنا

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