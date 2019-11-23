غدًا.. "البحوث الإسلامية" يطلق لقاء حواريًا حول الإلحاد

القاهرة- (أ ش أ):

يطلق مجمع البحوث الإسلامية، غدًا الأحد، لقائه الحواري الأول ‏حول قضية الإلحاد، تحت عنوان "لماذا يلحد الشباب" وذلك ضمن فعاليات منتدى المجمع للحوار، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور ‏أحمد الطيب شيخ الأزهر، بطرح القضايا الجدلية التي تشغل ‏اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي يبين لهم الرؤية ‏الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة ‏التي ترتبط بتلك القضايا.‏

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير‎ ‎عياد، في بيان اليوم السبت، إنه من ‏المقرر أن يعقد المنتدى الحواري سلسلة من اللقاءات المهمة، وفق ‏خطة استراتيجية تحقق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني ‏من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي شهدت كثيرًا ‏من الجدال في الفترة الحالية، وتم استغلالها من جانب أصحاب ‏المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.‏

وأضاف أنه من المقرر أن يشهد اللقاء ‏حوارًا متبادلًا مع وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، كما يناقش ‏رحلة الإلحاد من بدايتها وحتى نهايتها، ومفهوم الإنسان لدى ‏الملاحدة، وأهم المرتكزات التي يستند عليها دعاة الإلحاد والرد ‏عليها، فضلًا عن استعراض الأسلوب الأمثل للرد على الملحدين.‏

وأوضح الأمين العام أن سبب اختيار موضوع الإلحاد في استهلال ‏المنتدى الحواري، لأنه يؤرق نفوس فئات من الشباب بما يطرحه ‏من تساؤلات وتصورات تحتاج إلى منهج علمي في مناقشتها لبيان ‏الحقائق وتفنيد الشبهات من خلال المنهج التجريبي والمنهج العقلي‎.‎​