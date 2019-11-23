غدًا.. "البحوث الإسلامية" يطلق لقاء حواريًا حول الإلحاد
القاهرة- (أ ش أ):
يطلق مجمع البحوث الإسلامية، غدًا الأحد، لقائه الحواري الأول حول قضية الإلحاد، تحت عنوان "لماذا يلحد الشباب" وذلك ضمن فعاليات منتدى المجمع للحوار، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بطرح القضايا الجدلية التي تشغل اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي يبين لهم الرؤية الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة التي ترتبط بتلك القضايا.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، في بيان اليوم السبت، إنه من المقرر أن يعقد المنتدى الحواري سلسلة من اللقاءات المهمة، وفق خطة استراتيجية تحقق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي شهدت كثيرًا من الجدال في الفترة الحالية، وتم استغلالها من جانب أصحاب المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.
وأضاف أنه من المقرر أن يشهد اللقاء حوارًا متبادلًا مع وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، كما يناقش رحلة الإلحاد من بدايتها وحتى نهايتها، ومفهوم الإنسان لدى الملاحدة، وأهم المرتكزات التي يستند عليها دعاة الإلحاد والرد عليها، فضلًا عن استعراض الأسلوب الأمثل للرد على الملحدين.
وأوضح الأمين العام أن سبب اختيار موضوع الإلحاد في استهلال المنتدى الحواري، لأنه يؤرق نفوس فئات من الشباب بما يطرحه من تساؤلات وتصورات تحتاج إلى منهج علمي في مناقشتها لبيان الحقائق وتفنيد الشبهات من خلال المنهج التجريبي والمنهج العقلي.
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