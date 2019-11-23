"رياضة النواب" تهنئ المنتخب الأولمبي بالفوز بكأس الأمم الأفريقية

كتب- أحمد علي:

هنأ الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشعب المصري العظيم بمناسبة فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية، والصعود إلى أولمبياد طوكيو.

وقال حسين، في بيان السبت، إن هؤلاء الشباب يستحقون هذا الفوز لأنهم كانوا طوال البطولة يعملون بروح الجندي المصري المحارب، وعزيمة الرجال واستطاع أبناء مصر أن يرسموا الفرحة في كل مكان ببلدنا الغالية وأثبتوا من جديد أن الإرادة المصريه لا يستطيع أحد أن يتفوق عليها.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هؤلاء النجوم سيكونون هم نجوم المنتخب الوطني الأول، وسيكون لهم شأن كبير في البطولات الرياضية الإقليمية والأفريقية والعالمية.​