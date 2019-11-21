القوات المسلحة تحتفل بتخريج دورات تدريبية لدارسين من 29 دولة أفريقية

كتب - محمد سامي:

احتفلت القوات المسلحة المصرية بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة إفريقية بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكري مع دول القارة السمراء، مؤكداً أن لمصر السبق والريادة دائماً في توفير الدعم الكامل لدول القارة بمختلف المجالات وعلى رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية والسلام.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءاً من استقبال الدارسين، ومروراً بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

وأعرب أقدم الدارسين عن خالص الشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام، حيث أكد أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التي تؤهلهم لخدمة شعوبهم وأوطانهم.

كما ألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدارسين الأفارقة بإتمام دراستهم وانتهاء دوراتهم التعليمية، مؤكداً حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين وعزف السلام الوطني بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية.