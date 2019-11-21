بالأسعار الرسمية.. قائمة الشهادات المطلوبة بوظائف المعلمين

كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشهادات المطلوبة للتقديم لوظائف المعلمين، وأسعارها الرسمية.

جاءت أنواع الشهادات والأسعار كالتالي:

شهادة المعلم ICDL:

تبلغ رسوم الحصول على الشهادة 500 جنيه لحزمة الاختبارات التكميلية، أو 600 جنيه لحزمة الـ9 اختبارات، وبالإمكان الحصول على الشهادة عند اجتياز الاختبارات المطلوبة وجميع المراكز ملزمة بذلك.

هذه الرسوم لا تشمل خدمة التدريب الاختياري التي يحق للمركز تحديد قيمتها، وغير مصرح للمراكز إصدار إفادات أو شهادات أو خدمات أخرى تتعلق بالشهادة مقابل أي مبالغ مادية أخرى.

شهادة التنال العربي:

رسوم حجز اختبار شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية "التنال العربي" هي 400 جنيه، لجميع المتقدمين للوظائف الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتوظيف.

ويمكن حجز الاختبار بشكل مباشر من خلال الرابط: https://egmoe.org/link/tanal.html

لا توجد أي رسوم إدارية أو رسوم خاصة بحجز جلسات الاختبارات، ولا يحق للمركز استخراج أي إفادات أو شهادات تحمل اسم أو شعار المؤسسة بشكل مجاني أو مقابل أي مبالغ مالية يتحملها المرشح.

شهادة iTEP:

رسوم حجز اختبار iTEP هي 450 جنيه، لجميع المتقدمين للوظائف الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتوظيف.

ويمكن حجز الاختبار بشكل مباشر من خلال الرابط التالي وسيقوم الموظف المختص بالتواصل معك بأقرب وقت أو من خلال التواصل مع مراكز الاختبارات المعتمدة https://egmoe.org/link/itep.html

كما لا توجد أي رسوم إدارية أو رسوم خاصة بحجز جلسات الاختبارات، ولا يحق للمركز استخراج أي إفادات أو شهادات تحمل اسم أو شعار المؤسسة بشكل مجاني أو مقابل أي مبالغ مالية يتحملها المرشح.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التحقق من صحة الشهادات من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل دقيق، ولن يتم قبول أي إفادة أو شهادة غير صادرة وموثقة من المؤسسة لذا لابد من عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والذين يدعوا توفير هذه الشهادة دون اختبارات.​