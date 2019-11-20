الحكومة: تعديل أحكام لائحة قانون حماية الملكية الفكرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 38 لعام 2019 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لعام 2003.

ونص القرار على أن تضاف اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 المشار إليه مواد بأرقام (68 مكرر، و154 مكرر، و185مكرر) وفي تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقاً للقانون المنظم للتوقيع الإلكتروني.