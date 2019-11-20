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"صناعة البرلمان" تنظم جلسات حوار مجتمعي لحل أزمات صناعة الورق والدواء

03:40 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
"صناعة البرلمان" تنظم جلسات حوار مجتمعي لحل أزمات صناعة الورق والدواء

المهندس محمد فرج عامر

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عقد جلسات حوار مجتمعي باللجنة لبحث أزمات صناعة الورق والاستقرار على حلول حاسمة لها.

وأشار عامر في بيان له، إلى أن اللجنة سوف توجه الدعوة إلى جميع المختصين من رجال الأعمال والغرف الصناعية ومسئولي الحكومة لحضور الاجتماعات وبحث الأمر.

وأكد أن الجلسات سوف تخرج بعدة توصيات من شأنها تسهيل عمل هذه الصناعة في مصر وزيادة انتشارها نظرا لأهميتها.

وتابع: "سنعقد جلسات حوار أيضا بشأن صناعة الدواء في مصر بحضور جميع المختصين بهذه الصناعة من أصحاب المصانع والشركات ومسئولي الحكومة".​

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب أزمات صناعة الورق

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