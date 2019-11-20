فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بتأهيل فراعنة "الأوليمبي" للمنتخب الوطنى الأول

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتهنئة لجميع نجوم المنتخب الأوليمبى لكرة القدم بعد فوزهم على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة وتأهلهم المستحق لدورة طوكيو.

وقال عامر، في بيان له أصدره: يكفي هؤلاء النجوم تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز حين قال: الفراعنة إلى طوكيو 2020، منتخب مصر الأوليمبي فاز بثلاثية على جنوب أفريقيا، تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة 12 - رقم قياسي أفريقي".

وأضاف المهندس محمد فرج عامر: "لو كنت مسئولا عن اتحاد كرة القدم سأجهز هؤلاء النجوم الفراعنة الكبار وليس الصغار ليكونوا جميعا داخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وتحية من أعماق قلبى لهؤلاء النجوم اللي عملوا كل شيء رائع داخل المستطيل الأخضر على عكس النجوم الكبار اللي مش عارفين نعمل معاهم إيه، وكمان تحية قلبية للنجم الكبير والمدرب القدير الكابتن شوقي غريب ولجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري ومبروك لمصر والشعب المصري العظيم".