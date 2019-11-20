  • عاجل:مصر تصعد لأولمبياد طوكيو.. وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    اليوم.. محافظ القاهرة يستعرض ملفات العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي

    04:30 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    اليوم.. محافظ القاهرة يستعرض ملفات العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي

    اللواء خالد عبدالعال

    القاهرة- مصراوي:

    تعقد محافظة، القاهرة الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبدالعال وبحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية.

    ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، الذي يعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة، استعراض ما تم تنفيذه خلال الشهر الماضي خاصة مايتعلق بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالعاصمة بجانب مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في العديد من المجالات ومنها الإسكان والتربية والتعليم والنظافة والصحة.

    المجلس التنفيذي القاهرة خالد عبدالعال
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان