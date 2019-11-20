اليوم.. محافظ القاهرة يستعرض ملفات العاصمة باجتماع المجلس التنفيذي

القاهرة- مصراوي:

تعقد محافظة، القاهرة الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبدالعال وبحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، الذي يعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة، استعراض ما تم تنفيذه خلال الشهر الماضي خاصة مايتعلق بإزالة التعديات على أملاك الدولة بالعاصمة بجانب مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في العديد من المجالات ومنها الإسكان والتربية والتعليم والنظافة والصحة.