بعد التأهل إلى طوكيو.. "طائرة الأحلام" في انتظار المنتخب الأولمبي

كتب - طه عبيد:

هنأت شركة "مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية والكرة المصرية وراعي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، منتخب مصر الأولمبي بصعوده للدور النهائي من البطولة وحجز مقعد بأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلنت الشركة كونها راعي الكرة المصرية والمنتخبات والفرق الوطنية، مساندتها للمنتخب الأولمبي وتقديم كافة تسهيلات السفر لرحلة اليابان، باستخدام أحدث الطائرات التي انضمت مؤخرا لأسطول الشركة، وهي الطائرة المعروفة باسم "طائرة الأحلام B787-9" المزودة بكل وسائل الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.

وتدرس مصر للطيران تزيين الطائرة بصور لاعبي المنتخب الأولمبي والمدير الفني؛ احتفالا بتأهلهم إلى الأولمبياد، أسوة بما حدث مع المنتخب الوطني الأول في تأهله لكأس العالم الأخير بروسيا.

وتفوق منتخب مصر الأولمبي على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم إفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.