الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد (بيان بالدرجات)

كتب– أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار، قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر كالتالي:

القاهرة 19 29

الإسكندرية 16 28

بورسعيد 20 25

الإسماعيلية 16 28

السويس 17 28

بني سويف 18 29

سوهاج 15 30

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

شلاتين 23 31​

