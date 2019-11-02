بالصور- احتفاء عالمي بعرض الملك توت عنخ آمون في العاصمة البرياطنية

كتب- محمد عاطف:

أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عددًا من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، على هامش الافتتاح الرسمي لمعرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تهافت الإعلام البريطاني والعالمي من صحفيين وإعلاميين ومراسلين لأبرز القنوات ووكالات الأنباء البريطانية والعالمية والعربية والمصرية على إجراء لقاءات صحفية وحوارات إذاعية وتلفزيونية مع الوزير المصري.

والتقى الوزير بأكثر من 20 محطة إذاعية وقناة تليفزيونية وصحيفة بريطانية وعالمية وعدد من وكالات الأنباء، من بينها صحف "الجارديان" و"الفاينانشيال تايمز" و"دايلي ستار" و"الإكسبريس" و"التريبيون الفنية" ومجلة "مصر القديمة" (ancient Egypt) وقناة وإذاعة "بي بي سي" الدولية ووكالة أنباء الصين اليوم، ووكالة رويترز ووكالة الأسوشيتيد بريس وغيرهم.

ووجهت وسائل الإعلام، عدة أسئلة للوزير حول أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الإنجليزي في مجال العمل الأثري، ومجهودات مصر في استرداد الآثار المهربة، والمشروعات الأثرية التي تنفذها الحكومة المصرية، ومنها مشروع ترميم قصر البارون إمبان، ومشاريع تطوير الخدمات في المواقع الأثرية مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والقطع التي سيتم عرضها فيه.

وأعرب الإعلاميون الإنجليز، عن رغبتهم في دعوتهم إلى حضور حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من متحف التحرير إلى متحف الحضارة الذين وصفوه بالحدث العظيم.​