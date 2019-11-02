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حدث في 8 ساعات| السيسي يجتمع مع كامل الوزير.. وإعلان 10 آلاف فرصة عمل

06:16 م السبت 02 نوفمبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يجتمع مع كامل الوزير.. وإعلان 10 آلاف فرصة عمل

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتوجيهات محافظ الجيزة بسرعة إزالة عقار مائل في الدقي، بالإضافة إلى طرح وزارة القوى العاملة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل براتب يصل لـ10 آلاف جنيه
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

السيسي كامل الوزير وزارة النقل عقار مائل وزارة القوى العاملة مصطفى مدبولي ويليام بيرسون بسام راضي الحكومة المصرية الأمطار

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