حدث في 8 ساعات| السيسي يجتمع مع كامل الوزير.. وإعلان 10 آلاف فرصة عمل

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتوجيهات محافظ الجيزة بسرعة إزالة عقار مائل في الدقي، بالإضافة إلى طرح وزارة القوى العاملة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل براتب يصل لـ10 آلاف جنيه

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.