بزيادة تصل إلى 10%.. مصراوي يرصد أسعار برامج العُمرة للموسم الجديد

كتب ـ يوسف عفيفي:

طرحت شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، أسعار برامجها لـ"عُمرة المولد البنوي"، لجذب عدد أكبر من المواطنين بأرخص الأسعار التي تناسب دخلهم، وذلك بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة يوم 20 نوفمبر الجاري.

ويشهد الموسم الجديد، ارتفاعًا في الأسعار حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وتصل نسبة الزيادة إلى 10%، بسبب زيادة الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه وزارة السياحة وغرفة الشركات، من التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية عليها وطرح برامجهم، استعدادًا للموسم الحالي.

ويرصد "مصراوي"، الأسعار التي طرحتها بعض الشركات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بسعر 12 ألف جنيه لبرنامج العمرة (باخـرة) لمدة 15 يومًا، و13 ألف جنيه لبرنامج المستوى (الـبـري) لمدة 15 يومًا، و14 ألف جنيه لبرنامج المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يومًا، و18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يومًا، و20 ألف جنيه سعر مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يومًا.

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي"، العام الماضي، بدأت من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.

وكانت المملكة العربية السعودية وضعت رسوما جديدة للعمرة للمتقدمين تبلغ نحو 500 ريال منها 300 ريال رسوم جديدة تشمل ضرائب وقيمة مضافة ونقلا وسكنا، و93.75 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية، و105 ريالات قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.