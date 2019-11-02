"بيشتغل والكهرباء مقطوعة".. طلب إحاطة بسبب أخطاء العدادات الذكية

كتب- محمد نصار:

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسبب شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من العدادات الذكية.

وقالت خضر، في طلبها الموجه إلى وزير الكهرباء، إن العداد الذكي بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالًا طائلة بعد قرار رفع الدعم الجزئي عن الكهرباء، لافتة إلى أن الشكاوى من المستخدمين والتي تم حصرها في 3 مشكلات هي (الاستمرار في العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائي - العداد لا يعد نهائيًا مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية - العداد يسير ببطء شديد).

وتابعت: "هناك شكاوى جماعية من المواطنين بعد قيامهم بتغيير العداد الإلكتروني إلى عداد ذكي بسبب المشاكل من عدم ذهاب المحصل لقراءة العداد بشهور متتالية، وبذلك يتم رفع الفاتورة وعند تغيير العداد اكتشفوا أنه أسوأ نظرًا لزيادة تكلفة الشحن الخاصة به والتي تصل إلى 50 جنيهًا يوميًا.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة قيام وزارة الكهرباء والطاقة بمعالجة الأخطاء قبل تعميم التجربة على مستوى جميع المحافظات من أجل ضمان نجاح التجربة.