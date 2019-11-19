تزامنًا مع أنباء التعديل الوزاري.. عبدالعال: ربما نعقد جلسة طارئة

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل.

وكشف "عبدالعال" عن احتمالية عقد جلسة عامة قبل يوم 8 ديسمبر، قائلا إنه ربما يتخلل الفترة ما بين رفع الجلسة اليوم وتاريخ انعقاد الجلسة العامة المقبلة، جلسة أخرى.

ولم يفصح رئيس مجلس النواب عن سبب احتمالية عقد تلك الجلسة.

يأتي ذلك تزامنًا مع توقع مصادر عدّة، إجراء تغيير وزاري قبل نهاية الشهر الجاري.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، انتقادات لأداء بعض الوزراء، إذ قال عبدالعال: إن "بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.. لكن محدش يقدر يجيب البلد ورا".

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لمصراوي، إن الأجهزة الرقابية انتهت من مراجعة ملفات الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب.

وأضافت المصادر، أن التعديل الوزاري من المنتظر أن يشمل من 8 إلى 10 حقائب خدمية واقتصادية، كما سيطال التعديل عددًا من المحافظين، وفق تقارير الأداء التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تفاعلهم مع الشارع ومدى قدرتهم على تعظيم موارد المحافظة، من خلال التطبيق الفعلي لقانوني التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد.

وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي هو الذي سيحدد موعد إجراء التعديل، لكن من المرجح أن يكون بعد عودته من ألمانيا أو بحد أقصى نهاية الشهر الحالي.

كان آخر تعديل وزاري قد أجري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مارس الماضي، عقب استقالة الدكتور هشام عرفات من منصب وزير النقل وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.