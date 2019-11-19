محافظة القاهرة تطلق مؤتمر" كايرو ديجيتال" لتحصيل خدماتها الكترونيًا

كتب- محمد نصار:

وقعت محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة فوري دهب في مؤتمر "كايرو ديجيتال" لإطلاق أولى خطوات مشروع تحويل خدمات محافظة القاهرة إلكترونيا للمواطنين، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري للتكنولوجيا الرقمية وعدد من مسؤولي المحافظة.

جاءت الاتفاقية الجديدة بين محافظة القاهرة وفوري لتدعيم سياسة الدولة في التحول إلى مجتمع غير نقدي، ولتوفير الخدمات للمواطنين بصورة أسرع، وتذليل العقبات أمامهم في سداد الرسوم المختلفة.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن ميكنة خدمات المحافظة للمواطنين تشمل تحصيل الإيجارات ورسوم المخالفات ورسوم التراخيص الكترونيا لتسهيل آليات الدفع، في خطوة هامة للمواطنين، بعد أن أثبتت التجربة نجاح ميكنة الخدمات وتحويلها إلى المنظومة الرقمية في عدد من مؤسسات الدولة، ما يصب في مصلحة المواطنين، ويخفف العبء على كاهلهم ويوفر لهم الوقت والجهد، ويقضى على الروتين وقوائم الانتظار.

وتابع عبدالعال: ميكنة خدمات محافظة القاهرة تشمل عدة خدمات سواء عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة أو عن طريق منافذ فورى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري دهب على أهمية اتفاقية التعاون الجديدة لميكنة خدمات محافظة القاهرة باعتبارها هي العاصمة، وهي الأكبر بعدد سكانها وبخدماتها المختلفة المقدمة إلى المواطنين، ما يجعل الاتفاقية بمثابة انطلاقة وليدة للتحول الرقمي في مصر، والمضي قدما في توفير الخدمات للمواطنين الكترونيا.

وأضاف صبري، يأتي على رأس خدمات محافظة القاهرة المميكنة؛ سداد إيجار الشقق وتقسيطها وسداد إيجار منافذ المحلات وسداد تقسيط المحلات وعدادات الأكشاك وتراخيص الإعلانات، ودفع رسوم طلب استخراج تصريح إعلانات، ورسوم مخالفات إشغال الطرق، وكذلك الرسوم الخاصة بالمحلات والمباني والمزادات والمناقصات وغير ذلك من خلال ١٢٠ ألف منفذ لفوري على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن "فوري دهب" رائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين الخاصة بالمرافق العامة مثل فواتير الكهرباء والمياه، والخدمات المتعلقة بالمرور مثل دفع المخالفات وتجديد التراخيص وغيرها.

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