القاهرة الأولى في الموجة الـ14 لاسترداد الأراضي بـ6357 فدانًا

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تمكنت من إزالة التعديات على أملاك الدولة بالعاصمة بالموجة 14 حيث نجحت في استرداد 26.7 مليون م2 بما يعادل 6357 فدانًا والحفاظ على صدارتها في استرداد الأراضي.

وقال "عبدالعال"، في بيان الاثنين، إن الدولة لن تفرط في شبر واحد من الأراضي المتعدي عليها، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة استردت منذ بداية الموجة 14 حتى الآن 23 حالة: 6 منها تخص جهات الولاية بإجمالي مساحة 33153 م2، وحالة تابعة لوزارة الآثار، و4 حالات تحت ولاية وزارة الآثار، وحالة واحدة تحت ولاية الإصلاح الزراعي)، و17حالة تخص محافظة القاهرة بمساحة 26.6 مليون م2 بمايعادل 6349.5 فدان وتشمل قرارات إزالة من المحافظة بالإضافة إلى الحالات ذات المساحات الكبيرة التي لم تلتزم بالمهلة الأخيرة الخاصة بتقنين الأوضاع.

كما شملت عمليات الإزالة رفع التعديات عن أراضي بمساحة تقارب 25 مليون م2 ومليون ونصف م2 بالبساتين و30 ألف م2 بالسلام أول و5500م2 بالمعادي بالإضافة إلى مساحات أخرى بأحياء عين شمس والوايلي وغرب مدينة نصر وطرة وحدائق القبة والمطرية.