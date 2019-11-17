وكيل الأزهر: نعمل على ترسيخ التسامح والتعايش السلمي

القاهرة- (أ ش أ):

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إن الأزهر يعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ومد جسور التواصل بين أتباع الثقافات والأديان، موضحًا أن مناهج الأزهر تشجع على التواصل وفتح باب النقاش بين جميع المذاهب، مؤكدًا احترام الأزهر لكل الأديان والمذاهب.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر؛ الكاردينال فرانشيسكو مونتينجرو، كاردينال جزيرة صقلية، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز الحوار بين الأديان، والجهود التي يبذلها الأزهر لنشر قيم السلام والتعايش بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.

وأشار وكيل الأزهر إلى جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي يبذلها لنشر السلام العالمي، ومد جسور التعاون والحوار مع مختلف الثقافات، مبينًا أن هذه الجهود المتواصلة أثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعزز العلاقات الإنسانية، وتُرسي قواعد التعايش السلمي والتآخي بين البشر، وتؤكد على أن الأديان ليست سببًا للصراع والتناحر؛ ولكنها جاءت لنشر السلام والمحبة بين جميع البشر.

من ناحيته، أعرب الكاردينال فرانشيسكو مونتينجرو، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف، ودوره الرائد في ترسيخ قيم العيش المشترك، ومد جسور المحبة والسلام بين الجميع، مشيدًا برؤية الإمام الأكبر الحكيمة لنشر ثقافة التسامح، وإرساء المبادئ السامية التي أقرتها وثيقة الأخوة الإنسانية بين مختلف الثقافات والحضارات.

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