عبدالعال عن زيادة المعاشات: الحكومة تتحرك وفقًا للمتاح من الموازنة العامة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجاس النواب، إن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي حدثت للمواطنين خلال الفترة الماضي، كان منها رفع الرواتب والمعاشات، بالتوزاي مع تقديم الاقتصاد صورة إيجابية تحدثت عنها المؤسسات الدولية، مضيفًا أنه لا يمكن أن نتوسع بشكل مطلق في مطالبات زيادة المعاشات.

وأضاف عبدالعال: "الصورة الإيجابية للاقتصاد سيكون لها مردود إيجابي على الرواتب والمعاشات، لكن لا يمكن أن يكون لرئيس الدولة ولا الحكومة الإمكانيات المباشرة للتوسع في الزيادات، فأجهزة الدولة تتحرك طبقًا لما هو متاح من الموزانة العامة".

واختتم: "يجب أن يكون النقاش في هذه المسألة مراعيًا للإطار الدستوري، وضوابط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وجاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فيما يتعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.​