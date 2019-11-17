حدث ليلاً| بشائر نوة المكنسة" وقطار يصدم طالبا.. وتفاصيل أول بوابة إلكترونية للعمرة

كتب- مصراوي:

شهدت ليلة السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

هلت بشاير"المكنسة".. هطول أمطار على الإسكندرية(صور)

تعرضت الإسكندرية، اليوم الأحد، لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على معظم أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بدء نوة"المكنسة".

يبدأ تشغيلها بعد ساعات.. تفاصيل أول بوابة إلكترونية للعمرة

يبدأ صباح اليوم الأحد، وبعد ساعات، التشغيل الفعلي لبوابة العمرة الإلكترونية (https://umrah.eg/) التي أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية لتنظيم رحلات العمرة.

مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بين سيارتين بسوهاج

لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، مساء السبت، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

مصرع طالب اصطدم به قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ

لقى طالب بطوخ مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بالقرب من قرية السفاينة بطوخ، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

إيران: إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب طهران

أوردت قناة (العربية) الإخبارية أمس، السبت، أنه تم إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب العاصمة طهران.

وفاة المخرج التشيكي "فوجتيك جاسنى" عن عمر ناهز 93 عاما

توفى المخرج السينمائى التشيكي "فوجتيك جاسنى"، الذي ينتمي إلى الموجة الجديدة من السينما التشيكية فى الستينيات عن عمر ناهز 93 عاما.