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إيران: إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب طهران

02:12 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
إيران: إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب طهران

إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج

طهران- أ ش أ:

أوردت قناة (العربية) الإخبارية أمس، السبت، أنه تم إحراق مقر لقوات الباسيج في مدينة كرج شمال غرب العاصمة طهران.

ونقلت القناة عن مواقع إيرانية معارضة القول إن المحتجين أضرموا النار بالمصرف الوطني في مدينة قدس قرب طهران، وأحرقوا أيضا متجر رفاه الحكومي، وبنك السكن في مدينة "جلستان" بطهران.

هذا المحتوى من

Asha
مقر قوات الباسيج طهران إيران أضرام النيران
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