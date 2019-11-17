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    اليوم.. "قوى العاملة النواب" تناقش شروط شغل الوظائف

    12:47 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    اليوم.. "قوى العاملة النواب" تناقش شروط شغل الوظائف

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

    كما تناقش اللجنة فى ذات الاجتماع، مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومشروع قانون آخر مقدم من (60) نائبًا بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية أيضا، بالإضافة إلى نظر طلب إحاطة بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين.

    وتجتمع لجنة القوى العاملة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ومناقشة مشروعى قانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومناقشة طلبات إحاطة بشأن (التثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة ذات الموضوعات.

    مجلس النواب مشروع قانون لجنة الشئون الدستورية لجنة القوى العاملة

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