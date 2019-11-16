الأوقاف: "حماية الشأن العام والمصلحة العامة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، إن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، سيكون "حماية الشأن العام والمصلحة العامة".

وأضاف جمعة في بيان له السبت، أن ذلك يأتي ضمن إعداد الوزارة لمؤتمر الشأن العام، وبيان خطورة التصدي للحديث في الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث.

وتابع: "إذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد، والنظر المعتبر شرعًا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى بغير علم، وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص في كل علم من العلوم بحسب المسئول عنه".



وقال إن "الإسلام من شأن المصلحة العامة، وقدمها على المصلحة الخاص، تخليصًا للنفس البشرية من شرور الأنانية المقيتة، وإذكاء لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع، ووضع من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمي مصالح المجتمع العامة ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعي، ولا يتأتى ذلك إلا بروح المسئولية الجماعية تجاه الوطن ومصالحه، وتقديم الأعم نفعا على ما هو قاصر النفع أو محدود النفع، فأهل العلم والفقه على أن المتعدي النفع مقدم على قاصر النفع، والأعم نفعا مقدم على ما دونه في عموم نفعه، وهو ما يقتضيه ويتطلبه الفهم الصحيح والدقيق لفقه الأولويات".