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    وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة التأمين الصحي الشامل

    12:21 م السبت 16 نوفمبر 2019
    وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة التأمين الصحي الشامل

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

    كتب - أحمد جمعة:

    توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة، ستترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

    وأشار مجاهد في بيان، إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

    هالة زايد بورسعيد التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان

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