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    اليوم.. وزير التموين يسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة

    11:08 ص السبت 16 نوفمبر 2019
    اليوم.. وزير التموين يسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة

    الدكتور علي مصيلحي وزير التموين

    كتب- محمد سامي:

    يسلم الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، بمقر المساعدات الخارجية بمدينة نصر سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

    الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن افتتاح بعض منافذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى الخاص بشباب الخريجين، في العديد من المحافظات، بجانب توقيع العقود لعدد 75 فرعًا آخرى تمهيدًا لافتتاحها أيضًا خلال أيام بعد تسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية المدعمة، وكذلك صرف نقاط الخبز، بجانب طرح السلع الغذائية الحرة.​

    علي مصيلحي التجارة الداخلية المشروعات المتوسطة وزارة التموين

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