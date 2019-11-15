بسبب مقبرة حاكم جرجا.. برلماني يطالب باستدعاء وزير الآثار أمام "النواب"

كتب- أحمد علي:

طالب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، باستدعاء الوزير للبرلمان، للوقوف على تفاصيل ما يتردد حول كارثة انهيار مقبرة تعود إلى حاكم جرجا في العصر الإسلامي.

وقال حساسين في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن أنباء انهيار المقبرة، لو كانت صحيحة، فذلك يعني أن هناك إهمالًا كبيرًا من قبل المسؤولين عن الآثار، في الحفاظ على الآثار المصرية، خاصة القبطية والإسلامية، بحسب ما قال.

وطالب حساسين وزير الآثار بكشف جميع الحقائق حول الموضوع، خاصة أن المقبرة في نطاق منطقة الإمام الشافعي، والوقوف على حالة التركيبة المقامة على قبر "عثمان بك أبوسيف" حاكم جرجا، في قرافة الإمام الشافعي، مضيفًا أنه هناك أخبار تتردد حول حدوث هبوط فيها نتيجة الارتفاع في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

وطالب البرلماني، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل من الحكومة، لحماية المنطقة من خطر المياه الجوفية والذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد الآثار الإسلامية بسبب وجودها وسط أماكن مأهولة بالسكان.​