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وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يعزيان أسرتي شهيدين

03:55 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يعزيان أسرتي شهيدين

وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يعزيان أسرتي شهيدين

كتب - محمود مصطفى:

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، بتعزية أسر الشهيدين محمد محمود المسيك، ومحمد محمود مهدي، قبيل افتتاح المسجد الذي يحمل اسميهما بمدينة قويسنا.

وقدم وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين، تقديرا لتضحياتهم من أجل حماية الوطن، ودعا للشهيدين بالرحمة والمغفرة، وللأسرتين بالصبر والسلوان، وأن يخلف الله (عز وجل) كلا منهما خيرًا في شهيدها.

كان وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، افتتحا اليوم الجمعة، مسجد الشهيدين بمدينة قويسنا، الذي أعيد بناؤه على نفقة حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي.

محمد مختار جمعة المنوفية محمد عباس

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