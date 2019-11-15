تنفيذًا لاتفاق واشنطن.. انطلاق اجتماع سد النهضة في أديس أبابا

كتب- أحمد مسعد :

انطلق اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لحل الخلافات حول سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، ومندوبي البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين للمباحثات.

يأتي الاجتماع تفعيلا لاتفاق وزراء مصر وإثيوبيا والسودان خلال اجتماعهم مؤخرا بالعاصمة الأميركية واشنطن .

وهذا الاجتماع هو الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، على مدار يومي 15-16 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن.

يذكر أن مصر اقترحت تمرير مالا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من السد ، بينما تقترح السودان تمرير 35 مليار متر مكعب في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار متر مكعب من المياه من السد سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن سد النهضة محل خلاف بين إثيوبيا ومصر، حيث تخشى مصر أن يؤثر ملء السد على حصتها من المياه.

واستضافت واشنطن مؤخرا اجتماعا لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لحلحلة المفاوضات، وجددت الأطراف الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ويعود بالنفع المتبادل لكافة الأطراف.