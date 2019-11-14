الصحة تصدر بيانًا عن إصابة تلاميذ باشتباه تسمم في بني سويف

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إنه جرى نقل عدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، إلى 3 مستشفيات؛ إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، لنقل التلاميذ إلى مستشفيات: الفشن المركزي، ببا المركزي، وسمسطا، كما نقل الأهالي عددًا من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

وأشار، إلى أن التلاميذ يعانون أعراضًا تنوعت بين مغص، وقيء وإسهال، وتم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن وزيرة الصحة هالة زايد تابعت بنفسها وجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.

ولفت مجاهد إلى أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة سحب عينات من الأغذية، إضافة إلى عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات، وذلك لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم.

وأوضح أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.

كانت وزيرة الصحة توجهت مساء الخميس، إلى محافظة بني سويف؛ للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.