مسؤول حكومي: 32 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية

كتب - أحمد علي:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق لديه حصر بالمناطق غير الآمنة، والتي يعيش فيها نحو مليون مواطن، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق 32 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، لمناقشة الإجراءات التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لحصر المناطق العشوائية وتطويرها في إطار توجه الدولة نحو القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات في كلمته: "لدينا حصر للمناطق غير الآمنة، فيها نحو مليون مواطن، وتضم 357 منطقة، وخطة التطوير محدد لها تكلفة تقديرية 32 مليار جنيه، وبنهاية عام 2019 سنكون قضينا على المناطق غير الآمنة، وعدد المناطق غير الآمنة في 2019 بلغ 169 منطقة، أما المناطق غير المخططة، فإجمالي المساحة 152 ألف فدان، والتكلفة التقديرية 318 مليار جنيه، ووضعت لها خطة علي عشر سنوات".

وأردف: "طورنا حياة 409 أسرة من مستوي حياة غير طبيعية إلي مستوي حياة طبيعية، إلى مستوى حياة طبيعية، بتكلفة 900 مليون جنيه".

وأشار إلى أنه يتم تصنيف وتعريف مناطق التطوير العمراني، وتشمل المناطق غير المخططة، وقال إن أي تنفيذ بلا تخطيط يعتبر دمار، مضيفا "نستعين بأكبر متخصصين في التخطيط العمراني في مصر، كما أن مصدر المعلومات بشكل أساسي عن حصر المناطق يكون من خلال المحليات".​