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    "الأوقاف": فتح باب التقدم للإداريين المتميزين للنقل للعاصمة الإدارية

    07:55 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    "الأوقاف": فتح باب التقدم للإداريين المتميزين للنقل للعاصمة الإدارية

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للإداريين المتميزين الراغبين في النقل إلى العاصمة الإدارية، ممن يجيدون التعامل مع برامج الحاسب الآلي، مع تميزه في مجال اختصاصه.

    وأشارت وزارة الأوقاف في بيان الأربعاء، إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للحاصلين على رخصة الحاسب الآلي، وإعداد برامج عاجلة بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف لغير الحاصلين على رخصة الحاسب الآلي ممن يجتازون الاختبارات الأولية للقبول، مع تخصيص حوافز جيدة لكل من يجتاز هذه الاختبارات.

    ودعت الوزارة، الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، أو الالتحاق ببرامج إعداد الإداريين المتميزين، والحاصلين على رخصة الحاسب الآلي، وعلى شهادات أعلى من البكالوريوس أو الليسانس أو شهادات أخرى إلى جانب المؤهل العالي، تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة.

    ولفتت إلى أنه في إطار سعيها للارتقاء بمستوى العاملين بالأوقاف مهنيًّا ومهاريًّا ومعيشيًّا تدرس عدة حوافز للإداريين المتميزين في عملهم على مستوى الجمهورية.​

    وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية برامج الحاسب الآلي

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