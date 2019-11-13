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    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث مشكلات مد المرافق لمشروعات استثمارية

    06:21 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث مشكلات مد المرافق لمشروعات استثمارية

    اجتماع رئيس الوزراء - أرشيفية

    كتب - محمد غايات:

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لبحث حل المشكلات الخاصة بمد المرافق لعدد من المشروعات الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

    خلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء طلب أحد المستثمرين بمحافظة بورسعيد زيادة الحصة المخصصة له من المياه، فأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه جاهز لإعطاء حصة إضافية للمستثمر لمدة عام، لحين قيامه بإنشاء محطة تحلية مياه.

    ورداً على طلب أحد المستثمرين بمحافظة المنيا، بشأن رغبته في إمداد مشروعه بالكميات المطلوبة من الغاز والكهرباء أعلن كل من وزيري الكهرباء والبترول استعدادهما لتوفير الكميات اللازمة مع بدء تشغيل المصنع، حيث أن المصنع حتى الآن في مرحلة التنفيذ، مشيرين إلى أن اللجنة العليا للطاقة سبق أن وافقت على توفير الطاقة المطلوبة للمصنع عند التشغيل، وأنهما جاهزان لتنفيذ ذلك.

    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توصيل المرافق المشروعات الاستثمارية

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