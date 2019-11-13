الرئيس السيسي يبدأ زيارة إلى الإمارات تستغرق يومين

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يبدأ زيارة هناك لمدة يومين في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وأضاف راضي أن الرئيس يبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.