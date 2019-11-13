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    نائب: نحتاج لإجراءات تنظيمية واضحة لإعادة هيبة الأستاذ الجامعي

    12:40 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    نائب: نحتاج لإجراءات تنظيمية واضحة لإعادة هيبة الأستاذ الجامعي

    النائب خالد مشهور

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن ما نشهده بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة من وقائع إساءة للأستاذ الجامعي داخل الحرم يؤكد توتر العلاقة بين الطلاب والمعلم، ووجود أزمة تعليم وقيم وأخلاق تضرب فى مجتمعنا وتنسف إرث حضارتنا ومبادئنا، وأشار إلى أن قيمة الاستاذ الجامعي بدأت في التراجع في أعين طلابه مع الاستهانة بما يقدمه والاستهتار بدور المعلم ويترك أثرًا سيئًا على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل.

    وأضاف أن المجتمع والأسرة والفن مسئولون عن جزء كبير مما وصل إليه حال الطلاب، إلى جانب مسئولية بعض الأساتذة الجامعين الذين يتجاوزون عن الكثير وقد يتعدى الأصول والأعراف والأخلاقيات والقيم.

    وطالب النائب بوجود إجراءات تنظيمية قاسية تضمها لوائح وقانون تنظيم الجامعات لمواجهة ما يحدث من اعتداءات وخروج عن المألوف والمثل والقيم الجامعية سواء من الطلاب وفي بعض الأحيان من الأساتذة.

    خالد مشهور اللجنة التشريعية الحرم الجامعي

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