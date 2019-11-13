"شعراوي" و "زايد" يطلقان مبادرة "الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية"

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية المحور الثالث من المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والخاص بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية كإحدى البؤر المهمة لنقل العدوى، وذلك في محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات هي (بورسعيد - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - الجيزة - بني سويف - الأقصر - أسوان)، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تلك المبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وقالت زايد، إن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات خاصة بعد الخطوات اليومية التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، مشيرة إلى التعاون المستمر والمثمر والبناء بين الوزارة والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتطبيق تلك المبادرة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية.

وأوضح شعراوي، أن الكتاب الدوري يتضمن التعليمات التي ستلتزم بها صالونات التجميل والنوادي الصحية في المحافظات التسع فيما يتعلق بشفرات الحلاقة والأدوات المستخدمة وضرورة استخدام صندوق أمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادي صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين وأنه سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام بالتعليمات وذلك من قبل مديريات الشئون الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وقال الوزير، إنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة ورش عمل مشتركة مع وزارة الصحة ومحافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر المقبل، مضيفًا أن الوزارتين نظمتا ورشة عمل حضرها عدد من القيادات ومسئولي إدارة الأزمات في التسع محافظات.

كما نظمت الإدارة المركزية للإعلام والتثقيف الصحي بوزارة الصحة ورشة عمل أخرى مع مثقفي محافظات المرحلة الأولى وركزت الورشتان على آليات التنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين خاصة في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى.

وقال الوزير، إنه تم خلال الورشتين الاتفاق على تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج مع المنسقين المركزيين لوزارتي التنمية المحلية والصحة لتذليل أي صعوبات تواجه فرق العمل التي ستقوم بالمرور على أماكن نقل العدوى وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية وإعداد وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة أي طوارئ إضافة إلى متابعة تنفيذ التخلص الآمن للمخلفات من صالونات التجميل والنوادي الصحية.

كما تم الاتفاق على المرور الدوري عليها بصفة دورية، وأن تبدأ المتابعة بعد تسليم البوسترات وإقامة ورش عمل بفرق المثقفين الصحيين في أماكن تحددها الوزارة داخل المحافظات.

وأشار شعراوي، إلى أنه تم أيضًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنسية المصرية، الإعداد لعقد ورش عمل تثقيفية بالمحافظات لتفعيل دور الدعوة والتوعية بأهمية المبادرة وأهميتها للحد من انتشار العدوى بحضور رجال الدين وتوزيع بوسترات الكتاب الدوري وبوسترات التوعية لممثلي الأزهر والكنيسة المصرية.

وأكد شعراوي، أن محافظات المرحلة الأولى حصرت صالونات التجميل والنوادي الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بها على توزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدوري بها والمرور الدوري عليها مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المشاركة في الحملة تستهدف الأماكن مرتفعة الخطورة، كما سيتم عمل تقرير دوري كل أسبوعين بنسب التنفيذ.