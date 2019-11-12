الأحد.. وزيرة الصحة تلتقي أطباء التكليف

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، ستعقد اجتماعًا موسعًا مع الأطباء البشريين الذين أنهوا تسجيل رغباتهم على الموقع الإليكتروني لحركة تكليف سبتمبر 2019 وعددهم 341 طبيبًا.

وأشارت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، عبر حسابها على "فيسبوك"، الثلاثاء، إلى أنه يجري التواصل مع الأطباء الذين سجلوا بياناتهم؛ لحضور لقاء الوزيرة.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس، تسجيل 340 طبيبًا من خريجي الدفعة التكميلية الحالية حركة تكليف سبتمبر ٢٠١٩، ببرنامج الزمالة المصرية، من أصل 832 طبيبًا يمثلون دفعة الدور الثاني من خريجي العام الحالي، إذ رفض باقي الأطباء التسجيل بنسبة تتجاوز 50%.

يأتي ذلك وسط رفض من نقابة الأطباء لنظام التكليف الجديد الذي سبق وأعلنت عنه وزارة الصحة، وقررت تحريك دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ النظام المزمع تطبيقه هذا العام.

ويتضمن النظام الجديد لتكليف الأطباء إلحاقهم بالزمالة المصرية جنبا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضوا نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

كان الدكتور حسين خيري، النقيب العام للأطباء، قال إنّ النقابة ووزارة الصحة لم تتواصلا إطلاقا لمناقشة مسألة إعلان تطبيق نظام جديد للتكليف والنيابات.

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