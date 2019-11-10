تنورة ومسرح عرائس.. معهد ناصر يحتفل بالمولد النبوي مع المرضى (صور)
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كتب- أحمد جمعة:
نظم مستشفى معهد ناصر، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف للمرضى داخل المعهد.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ومجموعة من الأناشيد الدينية، تلاها فقرات التنورة والفلكور الشعبي.
كما تم تقديم فقرات الأرجواز ومسرح العرائس لإسعاد الأطفال، وسط أجواء من الفرحة مع متطوعي معهد ناصر لقسم أورام الأطفال.
وفي نهاية الحفل، وزعت الهدايا على الأطفال وحلوى المولد النبوي على الحضور.
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