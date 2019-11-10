"الشكاوى الموحدة" تستجيب لـ10 شكاوى كهرباء خلال أكتوبر

كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفا و568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص.

واستجابت محافظة الإسماعيلية لشكوى حول تضرر أهالي منطقة البهتيني بجوار الجامع الجديد حي أول الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية من الظلام الدامس وأعطال أعمدة الإنارة بالمنطقة، حيث تم تركيب كشافات إناره وصيانة الأعمدة فور ورود الشكوى.

كما استجابت محافظة قنا لشكاوى أهالي نجع خليفة برفاعه التابعة لمجلس قروي الكوم الأحمر بمركز فرشوط محافظة قنا، بوجود عامود إنارة بأحد الشوارع آيل للسقوط في مفترق أربعة طرق وسقوطه يمثل كارثة وخطرًا جسيمًا على المواطنين، وتم معاينة العامود بالشارع المعاينة الفعلية منذ سنة ولم يتم إصلاحه والعامود تزداد درجة ميوله بشكل سريع، حيث أوضحت أنه بالتنسيق مع رئيس مدينة أبو تشت تم الانتهاء من تركيب عامود الكهرباء الجديد، وتم شد السلك عليه.

كما استجابت محافظة البحيرة لشكوى مواطن من سوء جودة أعمدة الإنارة في قرية كفر سلمون بالوحدة المحلية شابور مركز ومدينة كوم حماده بجوار مركز شباب القرية حيث أنها تحتاج اإلى صيانة عاجلة مع وجود الأمطار الشتوية، فتوجه العاملون بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية ومسئولو هندسة كهرباء كوم حمادة للموقع على الفور وتم إصلاح العامود وتركيب خمسة عوازل وإعادة شد السلك عليه.

واستجابت محافظة سوهاج لتضرر أهالي قرية نجع الخيام مركز دار السلام من تآكل قاعدة عامود كهرباء يحمل خمسة خطوط كهرباء بالقرية واقترب على الوقوع وإحداث أضرار جسيمة، حيث قامت هندسة كهرباء دار السلام بتغيير العامود بآخر أكبر في القطر حتى يتحمل شد الأسلاك في أكثر من اتجاه وجار شد الأسلاك وتوصيلها بالعامود.

واستجابت محافظة القليوبية لاستغاثة من مواطني عزبة رستم الشرقية ميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية من محول كهرباء لا يوجد به أي عوازل كهربائية ومع سقوط الأمطار يعرض حياة المواطنين للخطر، مع العلم أن شبكة الكهرباء متهالكة، حيث تم تركيب عوازل على محول عزبة رستم وأصبح الوضع آمنا.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستجابة لشكاوى المواطنين المختلفة حول انقطاع الكهرباء، ومنها شكوى مواطن من انقطاع كهرباء من 6 صباحًا بشارع رشيد بجوار مصنع المكرونة مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وأوضحت الشركة أن الفصل بسبب أن الكشك متهالك ولم يتم الإصلاح، حيث أوضحت أنه تم عمل اللازم وإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي، والتيار الآن مستقر.

وبالنسبة لشكوى مواطنة بخصوص حدوث حريق في محل سكنها بمدينة التوفيق مدينة نصر أول في دورين بسبب ماس كهربائي واحتراق بوكس الكهرباء أدى لفصل الكهرباء عن العمارة بالكامل، وتم الاتصال بشركة الكهرباء وكان الرد أنه سيتم إرسال فني، أوضحت الوزارة أنه قد حدث ماس في العامود الصاعد من الدور الثامن بسبب سقوط المياه على علبة العامود الصاعد وتم فصله وإصلاحه وإطلاق التيار.

واستجابة لشكوى مواطنة من انقطاع التيار الكهربي لحي الأمل شارع طابا بجوار صيدلية نها شارع مديرية الصحة مدينة طور سيناء - جنوب سيناء، أوضحت حدوث عطل من مغذي الأمل من موزع الطور القديم وتم الإصلاح.

كما استجابت لشكوى أهالي عزبة الأوقاف التابعة لسماكين الغرب مركز الحسينية محافظة الشرقية من رفع المحول الخاص لإصلاحه منذ 15 يومًا ولم يتم تركيب محول بالعزبة ويعيشون في الظلام، حيث أتضح أن المحول قدرة 25 ك .ف، وحمله 60% ويغذي 7 منازل فقط منهم منزلين مغلقين والمحول حدث به عطل وتم إصلاحه بورشة المحولات بالقطاع، ولكن تعذر تركيبه ليلًا حيث أنه مركب على البرج وتم تركيبه وتوصيل التيار الكهربائي صباح اليوم التالي.

واستجابت الوزارة لشكاوى مواطنين من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة بشارع الشهيد حسين سليمان متفرع من شارع الشيخ أبوالنور روكسي أثناء وبعد تساقط الأمطار، حيث أوضحت أنه تم فصل التيار عن البرج السكني بسبب الأحوال الجوية وانقطاع الكهرباء بسبب فصل الكابل الخاص بالعقار من على الشبكة الهوائية بسبب المياه وتم تغيير الكابل وإعادة الكهرباء.