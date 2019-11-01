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حدث في 8 ساعات| الحكومة تنفي 15 شائعة.. و4 توجيهات من كامل الوزير

07:24 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
حدث في 8 ساعات| الحكومة تنفي 15 شائعة.. و4 توجيهات من كامل الوزير

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد جمعة:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة، أبرزها نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 15 شائعة تم تداولها خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن إجراء وزير النقل كامل الوزير جولة تفقدية بمحطة مصر، والسيطرة على حريق داخل كنيسة مارجرجس بشبرا.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية:

الحكومة كامل الوزير الشائعات مجلس الوزراء وزارة النقل مصطفى مدبولي حريق محطة مصر قطع المياه

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