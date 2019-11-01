حدث في 8 ساعات| الحكومة تنفي 15 شائعة.. و4 توجيهات من كامل الوزير
كتب - أحمد جمعة:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة، أبرزها نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 15 شائعة تم تداولها خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن إجراء وزير النقل كامل الوزير جولة تفقدية بمحطة مصر، والسيطرة على حريق داخل كنيسة مارجرجس بشبرا.
ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية:
الخبر التالى:برلماني: الرئيس السيسي وضع وسائل الإعلام أمام مسئولياتها
الأخبار المتعلقة
-
بعد رسالة السيسي للبرلمان.. نواب يتوعدون بمزيد من الأدوات الرقابية
-
بينها شارع الهرم.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم
-
مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1".. فما أهميته؟
-
"فيروسات مميتة بالجو وبيع مياه الري".. الحكومة ترد على 15 شائعة أثارت
-
"مدبولي" يصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لحالات استغاثة عاجلة
-
نشاط السيسي في أسبوع: اجتماعات مع الحكومة.. ورسائل للشعب
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
245
-
202
-
156
-
156
-
154
-
151
-
115
-
85
-
67
-
62