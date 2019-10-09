وزير الزراعة يبحث مع سفير غانا التعاون في مجال الاستزراع السمكي

كتب- أحمد مسعد :

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سفير دولة غانا بالقاهرة الدكتور وينفرد دني أوكاي؛ تكثيف سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعية، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ووفد من سفارة غانا بالقاهرة، وذلك في إطار الإعداد للدورة الثالثة باللجنة العليا المشتركة بين مصر وغانا للتباحث حول الوثائق التى يمكن توقيعها خلال اللجنة المشتركة.

ومن جهته رحب وزير الزراعة بتكثيف التعاون الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين الدولتين، لافتا إلى ان توجهات القيادة السياسية في مصر تعزيز كافة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، نظرا لما له من بعد استراتيجي هام، وأوضح ان الوزارة ترحب بكافة مجالات التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية أن يشمل التعاون بين الجانبين، على ضرورة أن يشمل التعاون مجال الاستزراع السمكي، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية في زراعة القطن وتطويره، واستخدام أحدث طرق الري بالأراضي المستصلحة حديثًا.​