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    مدبولي يبحث التعاون المشترك مع نظيره الفلسطيني

    05:06 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    مدبولي يبحث التعاون المشترك مع نظيره الفلسطيني

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، خلال لقائهما اليوم بمقر مجلس الوزراء.

    وقال مدبولي، إنه جرى عقد عدد من اللقاءات مع وزراء مصريين وفلسطينيين خلال اليومين الماضيين لمناقشة مجالات التعاون.

    وأضاف مدبولي، أنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون في حركة التجارة والمشروعات مثل الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والصحة.

    وأشار مدبولي خلال تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات، أنه جرى التوافق على عدد من الموضوعات في مختلف المجالات، ويجرى تفعيلها ومتابعتها الفترة المقبلة، وجرى تكليف الوزراء المعنيين بالموضوعات التي تشمل ملفاتهم.

    مصطفى مدبولي محمد اشتية مجلس الوزراء فلسطين

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